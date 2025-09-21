Spectacle avec la Compagnie Esprit de la Forge Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons

Spectacle avec la Compagnie Esprit de la Forge Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons dimanche 21 septembre 2025.

Spectacle avec la Compagnie Esprit de la Forge Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Spectacle avec la Compagnie Esprit de la Forge dans le cellier de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons.

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Spectacle avec la Compagnie Esprit de la Forge dans le cellier de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons.

© Ville de Soissons