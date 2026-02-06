Spectacle avec le bus du théâtre à Choye Choye

Spectacle avec le bus du théâtre à Choye

Devant mairie Choye Haute-Saône

Le spectacle vient à la campagne grâce au bus du théâtre. Venez découvrir le spectacle MULTITUDE où deux personnages racontent des histoires de voyages et les transforment en spectacle poétique et musical. Rv vers la mairie à 19h. Sur réservation. 9 € et 6 € 25 ans. .

Devant mairie Choye 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

