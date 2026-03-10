SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX Bages
SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX Bages samedi 11 avril 2026.
SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX
Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les chœurs d’artichaut présentent Les jours heureux . Organisé par le club Saint André, à la salle des fêtes.
Places limitées, inscription obligatoire 0689501283 club.standre66@gmail.com
Présence d’une buvette et de vente de crêpes.
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Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 068950128
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English :
Les ch?urs d’artichaut present Les jours heureux . Organized by the Club Saint André, at the salle des fêtes.
Places limited, registration required: 0689501283 club.standre66@gmail.com
Refreshment stand and sale of crêpes.
L’événement SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX Bages a été mis à jour le 2026-03-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE