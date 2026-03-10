SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX Bages

SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D'ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX Bages 2026-04-11

SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX Bages samedi 11 avril 2026.

SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX

Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Les chœurs d’artichaut présentent Les jours heureux . Organisé par le club Saint André, à la salle des fêtes.
Places limitées, inscription obligatoire 0689501283 club.standre66@gmail.com
Présence d’une buvette et de vente de crêpes.
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Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 068950128 

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English :

Les ch?urs d’artichaut present Les jours heureux . Organized by the Club Saint André, at the salle des fêtes.
Places limited, registration required: 0689501283 club.standre66@gmail.com
Refreshment stand and sale of crêpes.

L’événement SPECTACLE AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUT LES JOURS HEUREUX Bages a été mis à jour le 2026-03-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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