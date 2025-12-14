Spectacle Avec les pieds La Mégisserie Saint-Junien
Spectacle Avec les pieds La Mégisserie Saint-Junien vendredi 23 janvier 2026.
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne
Début : 2026-01-23
Théâtre lyrique et musical
Dès 8 ans
Comment réagiriez-vous si un arbre avait poussé au beau milieu de votre salon ?
Feriez-vous un accueil chaleureux à son imposant tronc, ses branchages envahissants et ses colonies de fourmis ?
Pour la famille Moute, en tout cas, ce n’est pas simple, surtout pour le père…
Un acacia géant s’est imposé chez eux, comme ça, sans demander la permission.
Le père Moute s’offusque pendant que l’enfant Moute pose tout en tas de questions étranges.
La mère Moute, elle, se laisse aller à des envolées lyriques et tente de calmer la colère de son époux.
Dans une ambiance baroque, entre tartines de pâté, philosophie et chansons, la famille Moute réussira-t-elle à accepter de partager son nid avec cet intrus végétal ? .
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98
