Spectacle avec Les troubadours de la Combade Château-Chervix

Spectacle avec Les troubadours de la Combade

Salle polyvalente Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Les Troubadours de la Combade en spectacle à Château-Chervix

Vibrera au rythme des traditions limousines.

La troupe des Troubadours de la Combade vous invite à découvrir son nouveau spectacle, un moment chaleureux et authentique mêlant danses traditionnelles, chants du terroir et saynètes pleines d’humour.

Un rendez-vous festif où l’accordéon résonne, les voix s’élèvent et les costumes rappellent l’âme du Limousin d’hier et d’aujourd’hui.

Au programme

Danses folkloriques limousines

Chants traditionnels

Saynètes théâtrales

Entracte convivial avec buvette et pâtisseries

Une belle occasion de partager un moment intergénérationnel, entre patrimoine vivant et convivialité. .

Salle polyvalente Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 11 84

