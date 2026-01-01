Spectacle Avec ses gens là ! Espace Culturel Le Roelan Erdeven

Spectacle Avec ses gens là !

Espace Culturel Le Roelan Espace Culturel Le Roêlan Erdeven Morbihan

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Plongez dans l’univers vibrant de Jef avec ces gens-là , un spectacle qui célèbre l’humanité, la tendresse et les coups de gueule à travers les chansons intemporelles de Jacques Brel.

Porté par l’énergie de Jef et entouré de musiciens complices, le spectacle revisite les classiques avec émotion, humour et une présence scénique qui emporte le public dès les premières notes.

Entre confidences, histoires de vie et moments de pure intensité, Jef avec ces gens-là rend hommage aux mots forts et à la passion brute. Un moment à vivre ensemble, au plus près de ce que la chanson peut offrir un partage sincère, vibrant… et terriblement vivant. .

Espace Culturel Le Roelan Espace Culturel Le Roêlan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

