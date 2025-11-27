Spectacle Avec un grand F Espace Culturel Saint-Gildas-des-Bois
Spectacle Avec un grand F Espace Culturel Saint-Gildas-des-Bois mercredi 22 avril 2026.
Espace Culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 15:00:00
2026-04-22
Compagnie Les Gamettes
Pirates, Reine Pharaon, Scientifiques, Militantes, Spationautes…
Voici l’Histoire avec un grand H de Femmes incroyables mais vraies, Avec un grand F !
Spectacle jubilatoire, inspirant, drôle, ludique, pour petits et grands. Sur Tableau noir et blanc, pour les Portraits hauts en couleurs.
Tarif unique 5€
Billetterie le jour du spectacle au guichet.
Renseignements : 02 40 01 54 54 .
Espace Culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
