Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Ay Carmela Café la Patte d’Oie Douarnenez

Spectacle Ay Carmela Café la Patte d’Oie Douarnenez samedi 22 novembre 2025.

Spectacle Ay Carmela

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Paulo et Carmela couple d’artistes de cabaret ambulant, pendant la guerre civile espagnole…   .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Ay Carmela Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-30 par OT PAYS DE DOUARNENEZ