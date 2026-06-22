Spectacle Aymeric Lompret Le Tube Seignosse
Spectacle Aymeric Lompret Le Tube Seignosse vendredi 6 novembre 2026.
Seignosse
Spectacle Aymeric Lompret
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Aymeric Lompret vous donne rendez-vous au Tube pour son spectacle YOLO le 6 novembre prochain !
Vendredi 6 novembre 2026
Spectacle Aymeric Lompret
Au Tube à Seignosse Océan.
Hey vous avez pas vu mon chien ? Mon chien ?
J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ?
Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre.
Aymeric Lompret vous donne rendez-vous au Tube pour son spectacle YOLO le 6 novembre prochain !
Horaires
19h Ouverture des portes
20h Début du spectacle
Tarif 32€
Assis Placement libre
Âge minimum 14 ans
Tarif réduit disponible sur le site de Bleu Citron uniquement les demandeurs d’emplois.
Infos et réservations www.le-tube.net .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle Aymeric Lompret
Aymeric Lompret invites you to Le Tube for his show %AB YOLO %BB on November 6!
L’événement Spectacle Aymeric Lompret Seignosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Seignosse
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