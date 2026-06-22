Spectacle Aymeric Lompret Le Tube Seignosse

Seignosse

Spectacle Aymeric Lompret

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Aymeric Lompret vous donne rendez-vous au Tube pour son spectacle YOLO le 6 novembre prochain !

Vendredi 6 novembre 2026

Spectacle Aymeric Lompret

Au Tube à Seignosse Océan.

Hey vous avez pas vu mon chien ? Mon chien ?

J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ?

Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre.

Aymeric Lompret vous donne rendez-vous au Tube pour son spectacle YOLO le 6 novembre prochain !

Horaires

19h Ouverture des portes

20h Début du spectacle

Tarif 32€

Assis Placement libre

Âge minimum 14 ans

Tarif réduit disponible sur le site de Bleu Citron uniquement les demandeurs d’emplois.

Infos et réservations www.le-tube.net .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Aymeric Lompret

Aymeric Lompret invites you to Le Tube for his show %AB YOLO %BB on November 6!

L’événement Spectacle Aymeric Lompret Seignosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Seignosse