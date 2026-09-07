Spectacle : Azam, le domaine oublié, Domaine Azam, Pessac

Informations pratiques

Spectacle : Azam, le domaine oublié Samedi 19 septembre, 20h30 Domaine Azam Gironde

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À la tombée de la nuit, le domaine reprend vie…

À la faveur du crépuscule, laissez-vous guider dans une déambulation théâtralisée où humour, émotions et récits savoureux donnent vie à l’histoire singulière de cet ancien lieu de vilégiature du célèbre historien bordelais Camille Jullian.

Prolongez cette parenthèse en partageant un pique-nique convivial avec les comédiens. Apportez vos spécialités sucrées ou salées… et savourez un moment de rencontre et de partage sous les étoiles.

Une initiative citoyenne proposée par Anne-Marie Saint Orens avec la participations des habitants – En collaboration avec la Maison des associations de Pessac

Domaine Azam 19 avenue Pierre Wiehn, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 61 36 04 »}] Dans ce domaine, le professeur Azam, illustre chirurgien bordelais, venait passer ses vacances avec sa femme, sa fille, Madeleine, et son gendre, Camille Jullian, historien bordelais bien connu. C’est ici que Camille Jullian écrivit une partie de son œuvre sur la Gaule.

À la tombée de la nuit, le domaine reprend vie…

© DR