Spectacle « Azam, le domaine oublié » Domaine Azam Pessac

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Balade nocturne théâtralisée

D’éclats de rire en récits savoureux, laissez-vous surprendre par l’histoire singulière de ce domaine, ancien havre de paix du célèbre historien bordelais Camille Jullian. Un rendez-vous suivi d’un pique-nique à partager avec les comédiens. Pensez à apporter de quoi régaler petits et grands : mets sucrés ou salés, et boissons à déguster ensemble !

Rendez-vous : angle de l’avenue Pierre Wiehn et de la rue Azam

Une initiative citoyenne proposée par Anne-Marie Saint Orens avec la participation des habitants – En collaboration avec la Maison des Associations de Pessac.

Domaine Azam 19 avenue Pierre Wiehn, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 61 36 04 »}] Dans ce domaine, le professeur Azam, illustre chirurgien bordelais, venait passer ses vacances avec sa femme, sa fille, Madeleine, et son gendre, Camille Jullian, historien bordelais bien connu. C’est ici que Camille Jullian écrivit une partie de son œuvre sur la Gaule.

