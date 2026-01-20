Spectacle Aznavour

Salle polyvalente Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez chanter Aznavour avec Mick et son accordéon, Patrick Veres au chant, Rémi Rousseau à la narration et Yves Beau à la technique. Spectacle proposé par la Société Musicale de Ribérac, entrée au chapeau

Salle polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 07 21

English : Spectacle Aznavour

Come and sing Aznavour with Mick and his accordion, Patrick Veres on vocals, Rémi Rousseau on narration and Yves Beau on technique. Presented by the Société Musicale de Ribérac, admission by the hatful

L’événement Spectacle Aznavour Villetoureix a été mis à jour le 2026-01-16 par Val de Dronne