Spectacle Aznavour Villetoureix
Spectacle Aznavour Villetoureix dimanche 1 février 2026.
Spectacle Aznavour
Salle polyvalente Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez chanter Aznavour avec Mick et son accordéon, Patrick Veres au chant, Rémi Rousseau à la narration et Yves Beau à la technique. Spectacle proposé par la Société Musicale de Ribérac, entrée au chapeau
Venez chanter Aznavour avec Mick et son accordéon, Patrick Veres au chant, Rémi Rousseau à la narration et Yves Beau à la technique. Spectacle proposé par la Société Musicale de Ribérac, entrée au chapeau .
Salle polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 07 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Aznavour
Come and sing Aznavour with Mick and his accordion, Patrick Veres on vocals, Rémi Rousseau on narration and Yves Beau on technique. Presented by the Société Musicale de Ribérac, admission by the hatful
L’événement Spectacle Aznavour Villetoureix a été mis à jour le 2026-01-16 par Val de Dronne