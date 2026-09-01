Informations pratiques

Chabeuil

Spectacle « Baba Love Yoo »

Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-09-23 10:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Un spectacle joueur et tendre… Il y est question de jeux de cachés/coucou, de la complexité de s’habiller, de cœurs pour découvrir et pour aimer et de différences qui peuvent devenir des forces.

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Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

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English :

A playful and tender show… It explores games of hide-and-seek, the complexity of getting dressed, hearts waiting to be discovered and loved, and differences that can become strengths.

L’événement Spectacle « Baba Love Yoo » Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme