Spectacle « Baba Love Yoo » Médiathèque Municipale Chabeuil
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Municipale · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Spectacle « Baba Love Yoo »
Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 10:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Un spectacle joueur et tendre… Il y est question de jeux de cachés/coucou, de la complexité de s’habiller, de cœurs pour découvrir et pour aimer et de différences qui peuvent devenir des forces.
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Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
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English :
A playful and tender show… It explores games of hide-and-seek, the complexity of getting dressed, hearts waiting to be discovered and loved, and differences that can become strengths.
L’événement Spectacle « Baba Love Yoo » Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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