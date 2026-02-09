Spectacle Babor en rodage C.A.L.M Limoges

Spectacle Babor en rodage

C.A.L.M 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Dadanko Productions accueille à Limoges une véritable légende d’internet.

Célèbre pour ses nombreuses enquêtes, Babor Lelefan arpente les scènes parisiennes de stand up depuis quelques années. Il vient roder son spectacle en terre limougeaude.

2 ans après être venu à Limoges pour infiltrer un congrès de fans d’extra-terrestres au Zénith, Babor revient dans une salle beaucoup plus petite, pour vous raconter sa vie et délivrer quelques perles de sagesse aux Limougeauds, qui en ont bien besoin en ces temps sombres.

La première partie est assurée par Dweezil.

