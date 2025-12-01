Spectacle Baha, le chevalier à l’histoire inconnue par la compagnie des Invisibles

Avenue de la République Péronne Somme

Gratuit

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16 19:30:00

2025-12-16

L’histoire de Baha, c’est l’histoire commune et encore inconnue de beaucoup d’enfants.

Notre histoire commence dans un pays qui n’a pas de nom, dans l’une des plus grandes décharges de cette contrée. Baha est un jeune garçon qui survit grâce (à cause) à l’immense déchetterie. Sans gants, sans protection, Baha est un enfant forcé de travailler pour aider ses parents. Mais ce n’est pas un enfant comme les autres il vit la tête dans les nuages et se laisse porter par son imaginaire.

Lorsqu’un jour il tombe sur un livre de conte, les montagnes de déchets qui s’accumulent deviennent un terrain de jeu où de merveilleuses images et univers vont se dessiner.

A partir de 4 ans.

Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25 billetterie.nouvellescene@gmail.com

English :

Baha?s story is the common yet unknown story of many children.

Our story begins in an unnamed country, in one of its largest landfills. Baha is a young boy who survives thanks to (because of) the immense waste dump. Without gloves, without protection, Baha is a child forced to work to help his parents. But he is not a child like the others: he lives with his head in the clouds and lets his imagination carry him along.

When one day he comes across a storybook, the accumulating mountains of garbage become a playground where marvellous images and worlds take shape.

For ages 4 and up.

German :

Bahas Geschichte ist die gemeinsame und noch unbekannte Geschichte vieler Kinder.

Unsere Geschichte beginnt in einem Land, das keinen Namen hat, auf einer der größten Müllhalden dieses Landes. Baha ist ein kleiner Junge, der dank (oder wegen) der riesigen Mülldeponie überlebt. Ohne Handschuhe und ohne Schutz ist Baha ein Kind, das gezwungen ist zu arbeiten, um seine Eltern zu unterstützen. Aber er ist kein gewöhnliches Kind: Er lebt mit dem Kopf in den Wolken und lässt sich von seiner Fantasie treiben.

Als er eines Tages auf ein Märchenbuch stößt, werden die sich auftürmenden Müllberge zu einem Spielplatz, auf dem sich wunderbare Bilder und Welten entfalten.

Ab 4 Jahren.

Italiano :

La storia di Baha è la storia comune ma sconosciuta di molti bambini.

La nostra storia inizia in un paese senza nome, in una delle sue più grandi discariche. Baha è un bambino che sopravvive grazie (a causa) dell’enorme discarica. Senza guanti né protezione, Baha è un bambino costretto a lavorare per aiutare i suoi genitori. Ma non è un bambino come gli altri: vive con la testa tra le nuvole e si lascia trasportare dalla fantasia.

Quando un giorno si imbatte in un libro di fiabe, le montagne di rifiuti che si accumulano diventano un parco giochi dove prendono forma immagini e mondi meravigliosi.

A partire dai 4 anni.

Espanol :

La historia de Baha es la historia común pero desconocida de muchos niños.

Nuestra historia comienza en un país sin nombre, en uno de sus mayores vertederos. Baha es un niño que sobrevive gracias a (debido a) el enorme vertedero. Sin guantes ni protección, Baha es un niño obligado a trabajar para ayudar a sus padres. Pero no es un niño como los demás: vive con la cabeza en las nubes y se deja llevar por su imaginación.

Cuando un día encuentra un libro de cuentos, las montañas de basura que se acumulan se convierten en un patio de recreo donde toman forma imágenes y mundos maravillosos.

A partir de 4 años.

