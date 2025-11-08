Spectacle Bâille-bâille Drôle(s) de festival Médiathèque Elsa-Triolet Aytré

Spectacle Bâille-bâille Drôle(s) de festival

Médiathèque Elsa-Triolet 12 rue de la gare Aytré Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

BÂILLE-BÂILLE | Cie O Tom Po Tom, présenté dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival.

.

Médiathèque Elsa-Triolet 12 rue de la gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr

English : Show Bâille-bâille Drôle(s) de festival

BÂILLE-BÂILLE | Cie O Tom Po Tom, presented as part of the young audience festival Drôle(s) de festival.

German : Show Bâille-bâille Drôle(s) de festival

BÂILLE-BÂILLE | Cie O Tom Po Tom, präsentiert im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival.

Italiano :

BÂILLE-BÂILLE | Cie O Tom Po Tom, presentato nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival.

Espanol : Espectaculo Bâille-bâille Drôle(s) de festival

BÂILLE-BÂILLE | Cie O Tom Po Tom, presentado en el marco del festival para el público joven Drôle(s) de festival.

L’événement Spectacle Bâille-bâille Drôle(s) de festival Aytré a été mis à jour le 2025-10-02 par Nous La Rochelle