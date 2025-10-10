Spectacle Balade au pays des coeurs purs Café-herboristerie la Ronce Rostrenen

Spectacle Balade au pays des coeurs purs Café-herboristerie la Ronce Rostrenen vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle Balade au pays des coeurs purs

Café-herboristerie la Ronce 12 Rue du Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Venez nombreux.ses le vendredi 10 octobre à 18h, au café-herboristerie la Ronce, pour découvrir le spectacle d’Ophélie Gateau, Balade au pays des cœurs purs !

Dans Balade au pays des cœurs purs , Ophélie Gateau nous embarque dans des portraits de vie, des récits merveilleux, elle dessine avec ses mots les joies, les mensonges, les blessures, les élans des personnages qu’elle nous raconte.

Laissez-vous emporter par la magie du théâtre, tout en dégustant une potion du feu…De quoi se réchauffer le cœur et l’esprit !

Spectacle accessible à partir de 10 ans, à prix libre.

Org. La Ronce .

Café-herboristerie la Ronce 12 Rue du Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Balade au pays des coeurs purs Rostrenen a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh