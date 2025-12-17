Spectacle Balade aux enfers Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Spectacle Balade aux enfers

Mercredi 14 janvier 2026 de 20h à 20h50.

Jeudi 15 janvier 2026 de 11h à 11h50.

Vendredi 16 janvier 2026 de 20h à 20h50. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-16 20:50:00

2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16

Dans la série maman j’ai rétréci l’opéra, la plasticienne Valérie Lesort a imaginé Une version réduite d’ Orphée et Eurydice interprétée par des mini chanteurs marionnettes. Grandiose.Enfants

Gluck n’en reviendrait pas de voir Orphée et Eurydice prendre un tel coup de jeune. Et pour cause revisité par Valérie Lesort, l’opéra prête à rire avec ses héros un brin nunuches, ses enfers en carton-pâte remplis de bestioles qui ne font même pas peur et un Zeus pédagogue qui explique toute l’histoire. Ici, les personnages sont des créatures mi-humaines, mi-marionnettes rigolotes, qui chantent merveilleusement bien, du haut de leurs 80 cm et évoluent dans un castelet à la lumière soignée rappelant un Opéra Comique miniature. C’est drôle, vif et léger, une gageure pour un tel opéra, mais un pari joliment réussi pour les petits et les grands. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@grandes-scenes.com

English :

In the series Maman, j’ai rétréci l’opéra (Mom, I Shrunk the Opera), visual artist Valérie Lesort has created a condensed version of Orpheus and Eurydice performed by miniature puppet singers. Magnificent.

