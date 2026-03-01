Spectacle Balade contée au fil de l’eau, les murmures de l’eau Kaysersberg Vignoble
Spectacle Balade contée au fil de l’eau, les murmures de l’eau Kaysersberg Vignoble samedi 28 mars 2026.
Spectacle Balade contée au fil de l’eau, les murmures de l’eau
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28
Partez à la découverte des habitants de la Weiss, grenouilles, poissons, fées et créatures merveilleuses à travers les contes déclamés lors de cette balade au fil de l’eau.
Le long de la Weiss, plongez à la rencontre du petit peuple des eaux. Grenouilles, poissons, fées ou autres
créatures merveilleuses, toutes leurs histoires sauront vous enchanter ! .
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com
English :
Discover the inhabitants of the Weiss frogs, fish, fairies and other wonderful creatures through the tales told on this walk along the river.
