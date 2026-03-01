Spectacle Balade contée au fil de l’eau, les murmures de l’eau

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Partez à la découverte des habitants de la Weiss, grenouilles, poissons, fées et créatures merveilleuses à travers les contes déclamés lors de cette balade au fil de l’eau.

Le long de la Weiss, plongez à la rencontre du petit peuple des eaux. Grenouilles, poissons, fées ou autres

créatures merveilleuses, toutes leurs histoires sauront vous enchanter ! .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the inhabitants of the Weiss frogs, fish, fairies and other wonderful creatures through the tales told on this walk along the river.

L’événement Spectacle Balade contée au fil de l’eau, les murmures de l’eau Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg