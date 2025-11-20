Spectacle Ballet et orchestre Casse Noisette Maxéville

Spectacle Ballet et orchestre Casse Noisette

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Découvrez Casse-Noisette Le Ballet et Orchestre Classique, en tournée durant la saison 2025-2026.

Revivez la magie de Noël avec Casse-Noisette , le célèbre ballet sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E.Hoffmann).

Cette production originale de FranceConcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2025 et 2026.Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison.

Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique. Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg.

Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques. Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands !Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous emporter par la beauté de ce conte éternel, idéal pour célébrer la période de Noël.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

.

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

Discover « The Nutcracker »: Le Ballet et Orchestre Classique, on tour during the 2025-2026 season.

Relive the magic of Christmas with « The Nutcracker », the famous ballet with music by Tchaikovsky and libretto by Marius Petipa (story by E.Hoffmann).

This original FranceConcert production is a must-see event for the holiday season 2025 and 2026. One night, the toy comes to life and leads a battle against the malevolent mice invading the house.

Scared but brave, Clara joins the fight and, thanks to her bravery, sees the nutcracker transformed into Prince Charming. Together, they are transported to a fairytale kingdom. The two-act ballet was first performed in December 1892 at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg.

Today, it remains one of the world?s most performed ballets, thanks to its spellbinding music and magical choreography. Book your tickets now and let yourself be swept away by the beauty of this timeless tale, ideal for celebrating the Christmas season.

Information and reservations on the website.

German :

Entdecken Sie « Der Nussknacker »: Das klassische Ballett und Orchester, auf Tournee in der Spielzeit 2025-2026.

Erleben Sie den Zauber der Weihnacht mit « Der Nussknacker », dem berühmten Ballett mit der Musik von Tschaikowsky und nach dem Libretto von Marius Petipa (Erzählung von E. Hoffmann).

Diese Originalproduktion von FranceConcert ist ein Muss für die Weihnachtsfeiertage 2025 und 2026.In dieser wunderbaren Geschichte folgen Sie Clara, die einen Nussknacker in Form eines kleinen Mannes erhält. Eines Nachts erwacht dieses Spielzeug zum Leben und führt einen Kampf gegen die bösartigen Mäuse, die in das Haus eindringen.

Verängstigt, aber mutig schließt sich Clara dem Kampf an und erlebt dank ihrer Tapferkeit, wie sich der Nussknacker in einen Märchenprinzen verwandelt. Gemeinsam werden sie in ein märchenhaftes Königreich versetzt. Das Ballett, das aus zwei Akten besteht, wurde im Dezember 1892 im Mariinsky-Theater in St. Petersburg uraufgeführt.

Bis heute ist es eines der meistgespielten Ballette der Welt, dank seiner bezaubernden Musik und seiner magischen Choreografien. Buchen Sie jetzt Ihre Plätze und lassen Sie sich von der Schönheit dieses ewigen Märchens mitreißen, das sich ideal für die Weihnachtszeit eignet.

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

Scoprite « Lo Schiaccianoci »: il Balletto e l’Orchestra Classica, in tournée nella stagione 2025-2026.

Rivivete la magia del Natale con « Lo Schiaccianoci », il famoso balletto con musiche di Čajkovskij e libretto di Marius Petipa (storia di E. Hoffmann).

Questa produzione originale di FranceConcert è l’evento imperdibile delle festività del 2025 e 2026. In questa meravigliosa storia, seguite Clara mentre riceve uno schiaccianoci a forma di omino. Una notte, il giocattolo prende vita e conduce una battaglia contro i topi maligni che stanno invadendo la casa.

Spaventata ma coraggiosa, Clara si unisce alla lotta e, grazie al suo coraggio, vede lo schiaccianoci trasformarsi nel Principe Azzurro. Insieme, vengono trasportati in un regno fatato. Il balletto, in due atti, fu rappresentato per la prima volta nel dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo.

Oggi rimane uno dei balletti più rappresentati al mondo, grazie alla sua musica ammaliante e alla sua magica coreografia. Prenotate subito i vostri biglietti e lasciatevi travolgere dalla bellezza di questa storia senza tempo, ideale per celebrare il periodo natalizio.

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Descubra « El Cascanueces »: El Ballet y la Orquesta Clásica, de gira durante la temporada 2025-2026.

Revive la magia de la Navidad con « El Cascanueces », el famoso ballet con música de Tchaikovsky y libreto de Marius Petipa (historia de E. Hoffmann).

Esta producción original de FranceConcert es la cita ineludible de las fiestas de 2025 y 2026.En esta maravillosa historia, siga a Clara cuando recibe un cascanueces con forma de hombrecito. Una noche, el juguete cobra vida y lidera una batalla contra los malévolos ratones que invaden la casa.

Asustada pero valiente, Clara se une a la lucha y, gracias a su valentía, ve cómo el cascanueces se transforma en el Príncipe Azul. Juntos, son transportados a un reino de cuento de hadas. El ballet, en dos actos, se estrenó en diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo.

En la actualidad, sigue siendo uno de los ballets más representados del mundo, gracias a su fascinante música y su mágica coreografía. Reserve ya sus entradas y déjese llevar por la belleza de este cuento atemporal, ideal para celebrar la Navidad.

Información y reservas en el sitio web.

L’événement Spectacle Ballet et orchestre Casse Noisette Maxéville a été mis à jour le 2025-07-26 par DESTINATION NANCY