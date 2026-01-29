Spectacle Banquise blues Médiathèque Claire Bretécher Mios

samedi 7 février 2026.

Médiathèque Claire Bretécher Allée de Val de San Vicente Mios Gironde

Tarif :

2026-02-07
2026-02-07

Venez découvrir l’histoire d’un manchot pas comme les autres, un manchot pour qui rien ne va plus !

Le Samedi 7 février à la Médiathèque Claire Bretécher
– 16h (COMPLET)
– 17h30 (sur inscription)

Un spectacle de la Cie Divers Sens, adapté de l’album jeunesse de Jory Johns.
Spectacle 3-11 ans   .

+33 5 56 26 49 40  mediatheque@villemios.fr

