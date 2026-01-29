Spectacle Banquise blues Médiathèque Claire Bretécher Mios
Spectacle Banquise blues Médiathèque Claire Bretécher Mios samedi 7 février 2026.
Spectacle Banquise blues
Médiathèque Claire Bretécher Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez découvrir l’histoire d’un manchot pas comme les autres, un manchot pour qui rien ne va plus !
Le Samedi 7 février à la Médiathèque Claire Bretécher
– 16h (COMPLET)
– 17h30 (sur inscription)
Un spectacle de la Cie Divers Sens, adapté de l’album jeunesse de Jory Johns.
Spectacle 3-11 ans .
Médiathèque Claire Bretécher Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 49 40 mediatheque@villemios.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Banquise blues
L’événement Spectacle Banquise blues Mios a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur Bassin