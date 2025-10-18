Spectacle « Baoum » Rodez

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Cirque spectacle « Baoum », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 18 octobre 2025 à 10:00.

BAOUM ! Un spectacle détonant !

Au cœur d’une scénographie épurée, une acrobate et un beat-boxeur explorent les relations entre air et corps afin d’en révéler les résultats sonores et explosifs.

Dans les interactions corporelles et vocales que les deux interprètes nouent au plateau, ce spectacle souhaite questionner la transgression des règles établies.

PRESSE Un cirque graphique intelligent et sensible. La Terrasse .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

