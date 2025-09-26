Spectacle Barbara Pietragalla Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Ce spectacle rend hommage à Barbara Pietragalle, icône musicale, à travers la danse un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies inoubliables de l’auteure, compositrice et interprète.

Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique.

Ce spectacle est chorégraphié et mit en scène par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault.

Durée 1h20 .

