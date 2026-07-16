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Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-épicerie Marly Allarmont

samedi 26 septembre 2026 · Bar-épicerie Marly · Allarmont

Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-épicerie Marly Allarmont

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar-épicerie Marly
Adresse
3 rue Charles Lecuve
Ville
88110 Allarmont
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Allarmont

Spectacle Barmanes ‘à emporter’

Bar-épicerie Marly 3 rue Charles Lecuve Allarmont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 19:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Barmanes à emporter est une immersion dans le corps d’une serveuse.Tout public
0  .

Bar-épicerie Marly 3 rue Charles Lecuve Allarmont 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Barmaids %AB %E0 Takeaway %BB is an immersive experience into the life of a waitress.

L’événement Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Allarmont a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES