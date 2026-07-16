Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-épicerie Marly Allarmont

Informations pratiques

Allarmont

Spectacle Barmanes ‘à emporter’

Bar-épicerie Marly 3 rue Charles Lecuve Allarmont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 19:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Barmanes à emporter est une immersion dans le corps d’une serveuse.Tout public

0 .

Bar-épicerie Marly 3 rue Charles Lecuve Allarmont 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Barmaids %AB %E0 Takeaway %BB is an immersive experience into the life of a waitress.

L’événement Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Allarmont a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES