Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-épicerie Marly Allarmont
samedi 26 septembre 2026 · Bar-épicerie Marly · Allarmont
Informations pratiques
Allarmont
Spectacle Barmanes ‘à emporter’
Bar-épicerie Marly 3 rue Charles Lecuve Allarmont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 19:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Barmanes à emporter est une immersion dans le corps d’une serveuse.Tout public
0 .
Bar-épicerie Marly 3 rue Charles Lecuve Allarmont 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Barmaids %AB %E0 Takeaway %BB is an immersive experience into the life of a waitress.
L’événement Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Allarmont a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES