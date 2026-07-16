Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-restaurant Chez les Fonfons Denipaire
vendredi 25 septembre 2026 · Bar-restaurant Chez les Fonfons · Denipaire
Informations pratiques
Denipaire
Spectacle Barmanes ‘à emporter’
Bar-restaurant Chez les Fonfons 128 rue du pont Denipaire Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Barmanes à emporter est une immersion dans le corps d’une serveuse.Tout public
0 .
Bar-restaurant Chez les Fonfons 128 rue du pont Denipaire 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Barmaids %AB %E0 Takeaway %BB is an immersive experience into the life of a waitress.
L’événement Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Denipaire a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES