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Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-restaurant Chez les Fonfons Denipaire

vendredi 25 septembre 2026 · Bar-restaurant Chez les Fonfons · Denipaire

Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-restaurant Chez les Fonfons Denipaire

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar-restaurant Chez les Fonfons
Adresse
128 rue du pont
Ville
88210 Denipaire
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Denipaire

Spectacle Barmanes ‘à emporter’

Bar-restaurant Chez les Fonfons 128 rue du pont Denipaire Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Barmanes à emporter est une immersion dans le corps d’une serveuse.Tout public
0  .

Bar-restaurant Chez les Fonfons 128 rue du pont Denipaire 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Barmaids %AB %E0 Takeaway %BB is an immersive experience into the life of a waitress.

L’événement Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Denipaire a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES