Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-épicerie Du four au moulin Gerbépal
jeudi 24 septembre 2026 · Bar-épicerie Du four au moulin · Gerbépal
Informations pratiques
Gerbépal
Spectacle Barmanes ‘à emporter’
Bar-épicerie Du four au moulin 6 place Maurice Lemaire Gerbépal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 19:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Barmanes à emporter est une immersion dans le corps d’une serveuse.Tout public
0 .
Bar-épicerie Du four au moulin 6 place Maurice Lemaire Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Barmaids %AB %E0 Takeaway %BB is an immersive experience into the life of a waitress.
L’événement Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Gerbépal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES