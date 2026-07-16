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Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-épicerie Du four au moulin Gerbépal

jeudi 24 septembre 2026 · Bar-épicerie Du four au moulin · Gerbépal

Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Bar-épicerie Du four au moulin Gerbépal

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar-épicerie Du four au moulin
Adresse
6 place Maurice Lemaire
Ville
88430 Gerbépal
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Gerbépal

Spectacle Barmanes ‘à emporter’

Bar-épicerie Du four au moulin 6 place Maurice Lemaire Gerbépal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 19:30:00

Date(s) :
2026-09-24

Barmanes à emporter est une immersion dans le corps d’une serveuse.Tout public
0  .

Bar-épicerie Du four au moulin 6 place Maurice Lemaire Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Barmaids %AB %E0 Takeaway %BB is an immersive experience into the life of a waitress.

L’événement Spectacle Barmanes ‘à emporter’ Gerbépal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES