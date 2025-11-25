Spectacle Barmanes Colmar

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:10:00

Barmanes est une immersion d’une journée dans le corps d’une femme, serveuse, en France, aujourd’hui. Un monologue drôle et intime où l’on passe d’une commande à l’autre, des cafés du matin aux digestifs du soir, des clients pressés à la vie privée. Au vacarme incessant du bistrot est opposée la sororité d’une équipe. Grâce à des interviews réalisées auprès de ses anciennes collègues, Marion Bouquet porte une voix chorale qui poétise la charge mentale et les rapports dominants où la femme n’est pas distinguée de l’objet de service et de désir.

Gratuit sur réservation. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Barmanes is a one-day immersion into the body of a waitress in France today. A funny, intimate monologue that moves from one order to the next.

German :

Barmanes ist ein eintägiges Eintauchen in den Körper einer Frau, einer Kellnerin, im heutigen Frankreich. Ein lustiger und intimer Monolog, in dem man von einer Bestellung zur nächsten springt.

Italiano :

Barmanes è un’immersione di un giorno nel corpo di una cameriera nella Francia di oggi. Un monologo divertente e intimo che passa da un ordine all’altro.

Espanol :

Barmanes es una inmersión de un día en el cuerpo de una camarera en la Francia actual. Un monólogo divertido e íntimo que pasa de un pedido a otro.

