Spectacle Bastoon et Babouschka Marché d’artisans d’Art Repas de crêpes La Loco Quimperlé

Spectacle Bastoon et Babouschka Marché d’artisans d’Art Repas de crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28 22:00:00

2025-09-28

Spectacle La vie rêvée de Josiane

Ce soir, c’est le grand soir ! Josiane se prépare pour se rendre à l’anniversaire de Monique. Mais il y aura Mike, Eric et peut-être même Pablo.Le temps d’enfiler ses bas résilles, Josiane se raconte ses amoures inachevées, ses envies de se battre contre un monde trop inique, ses désirs de grandeur, ses deuils.Et tandis qu’elle se dévoile entière, imparfaite, terriblement humaine, se libère la Josiane qui sommeille en chacun de nous.

Pour nous conter ses pérégrinations, Bastoon et Babouschka naviguent entre acoustique et électrique, dans une instrumentation et un style musical qui varient sans cesse au gré des histoires.

Du blues au punk, du disco au tango, c’est avec une énergie débordante qu’ils nous emmènent dans cet univers théâtral qui les caractérise !

Marché de créateurs et producteurs locaux

Bijoux, peintures, sculptures, poteries, aliments, venez découvrir nos créateurs locaux !! Une fois de plus, La Loco met à l’honneur la création et les créateurs !!

Repas de crêpes

Un petit repas en famille avec les délicieuses crêpes de Mamy ninja pour bien finir le weekend ❤ .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

