Spectacle « Bateau » à la Boissonneuse

Le Bousquet La Fouillade Aveyron

Pour la toute première fois, la Boissonneuse accueille la compagnie de cirque avec leur spectacle .

Cirque et Théâtre d’objets

Spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous… Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour la déterrer et se prendre à rêver avec la femme sensible ou l’homme sensible que nous sommes.

Les Hommes Sensibles est une compagnie de cirque qui mélange acrobatie, danse, théâtre d’objet, musique, et culture hip-hop. Née d’un heureux hasard et d’une motivation commune, dire et toucher par le rire. Ses artistes ont comme points communs leurs sensibilités. Bien que différentes, elles se rejoignent et ensemble deviennent force, magie et création.

Jean Couhet Guichot Autorité et interprétation

Etienne Manceau Regard extérieur

Luna May Technique

Justine Swygedauw Production et diffusion

Jean-Noël Walkowiak Production et administration 7 .

Le Bousquet La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie laboissonneuse@gmail.com

