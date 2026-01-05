Spectacle Battle intergalactique ! Arthez-de-Béarn

Spectacle Battle intergalactique !

2 Place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le spectacle se présente sous la forme d’une opposition entre les deux illustrateurs… qui ignorent tout de ce qu’ils vont devoir dessiner ! C’est le peu charitable Monsieur Loyal qui mène la danse, choisit le thème, lance les duels, tend des pièges et fait voter le public. .

2 Place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

English : Spectacle Battle intergalactique !

