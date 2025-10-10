Spectacle Battle intergalactique Bibliothèque Bellocq
Spectacle Battle intergalactique Bibliothèque Bellocq vendredi 10 octobre 2025.
Spectacle Battle intergalactique
Bibliothèque 26 rue Longue Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Le spectacle se présente sous la forme d’une opposition entre les deux illustrateurs… qui ignorent tout de ce qu’ils vont devoir dessiner ! .
Bibliothèque 26 rue Longue Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 mediatheque@cc-lacqorthez.fr
