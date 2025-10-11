Spectacle Battle intergalactique Salle des fêtes Casteide-Candau
Spectacle Battle intergalactique
Salle des fêtes Route des Pyrénées Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Le spectacle se présente sous la forme d’une opposition entre les deux illustrateurs… qui ignorent tout de ce qu’ils vont devoir dessiner ! .
Salle des fêtes Route des Pyrénées Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 mediatheque@cc-lacqorthez.fr
