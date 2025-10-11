Spectacle Battle intergalactique RD 817 Lacq
Spectacle Battle intergalactique
RD 817 Bibliothèque Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le spectacle se présente sous la forme d’une opposition entre les deux illustrateurs… qui ignorent tout de ce qu’ils vont devoir dessiner ! .
RD 817 Bibliothèque Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 05 88 mediatheque@cc-lacqorthez.fr
