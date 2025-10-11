Spectacle Battle intergalactique RD 817 Lacq

Spectacle Battle intergalactique RD 817 Lacq samedi 11 octobre 2025.

Spectacle Battle intergalactique

RD 817 Bibliothèque Lacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le spectacle se présente sous la forme d’une opposition entre les deux illustrateurs… qui ignorent tout de ce qu’ils vont devoir dessiner ! .

RD 817 Bibliothèque Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 05 88 mediatheque@cc-lacqorthez.fr

English : Spectacle Battle intergalactique

German : Spectacle Battle intergalactique

Italiano :

Espanol : Spectacle Battle intergalactique

L’événement Spectacle Battle intergalactique Lacq a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Coeur de Béarn