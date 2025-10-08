Spectacle Battle Intergalactique Maslacq

Spectacle Battle Intergalactique

Salle socio-culturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Le spectacle se présente sous la forme d’une opposition entre les deux illustrateurs… qui ignorent tout de ce qu’ils vont devoir dessiner ! .

Salle socio-culturelle Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 30 40 bm.maslacq@orange.fr

