Spectacle Battre le ciel Saverne

Spectacle Battre le ciel

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00

2025-10-10

Coup de pouce jeune dès 9 ans.

Battre le ciel est un voyage au cœur de l’humanité, où le théâtre devient le dernier rempart contre la peur et la fatalité, où chaque représentation devient un acte de résistance. Vous remémorant la dernière pandémie, l’histoire vous transporte avec un couple de comédiens, obligé de vivre 40 jours sur la scène d’un théâtre fermé. Confrontés à la maladie de leur enfant, ils vont trouver refuge dans les trésors de l’imagination pour détourner les forces sombres qui rôdent au-dessus de leurs têtes. Au 39e jour, il leur reste une histoire à raconter la leur. Faire théâtre alors, dans le théâtre, ici et maintenant, coûte que coûte, en donnant la plus belle représentation qui soit.

Battre le ciel est une expérience inédite, drôle et bouleversante, à vivre en famille. Une ode jouissive à la vie, à l’amour et à toutes ces histoires qui nous fondent, tous ensemble. .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

