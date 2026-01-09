Spectacle BD concert Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Spectacle BD concert Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu vendredi 27 mars 2026.
Spectacle BD concert
Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Concert de musique traditionnelle mettant en scène un illustrateur qui dessine en direct porté par les notes que joue et chante le musicien qui l’accompagne
Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
English :
Traditional music concert featuring an illustrator who draws live, carried along by the notes played and sung by the accompanying musician
L’événement Spectacle BD concert La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay