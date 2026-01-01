Spectacle Béatrice de la boulaye COMPLEXE PETIT BRETON Pénestin

Spectacle Béatrice de la boulaye

COMPLEXE PETIT BRETON Allée des Sports Pénestin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Habile et fin, parsemé de chansons et pailleté d’humour et d’émotions, le seul en scène Héroïnes, épopée d’une misogyne en thérapie est le premier de Béatrice de la Boulaye. Iconoclaste et sincère, la comédienne n’hésite pas à évoquer l’épreuve de la maladie.

On la connaît surtout pour son rôle de Gaëlle Crivelli dans la série Tropiques Criminels sur France 2 ou de Scotch Brit au sein des Airnadette. Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et furieusement humain. De son propre aveu mi-femme, misogyne , Béatrice confesse se soigner de

ce mal du siècle (ou plus exactement des 4 derniers millénaires) en se shootant aux Héroïnes de la grande Histoire, mais aussi de la sienne d’histoire, à travers une galerie de personnages savoureux… Héroïnes est avant tout une ode à la Liberté d’en être une, ou pas justement. Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes. .

