Spectacle BEATRICE FORNARI SMILE APPEAL à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle BEATRICE FORNARI SMILE APPEAL à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Accrochez vos neurones et préparez vos zygomatiques, embarquement immédiat dans SMILE APPEAL le show up qui combine conférence, stand-up et improvisation.

Les émotions entrent en scène pour chahuter le cerveau et lui remettre les idées en place. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

