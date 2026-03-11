Spectacle BEATRICE FORNARI SMILE APPEAL à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle BEATRICE FORNARI SMILE APPEAL à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
2026-04-07
Accrochez vos neurones et préparez vos zygomatiques, embarquement immédiat dans SMILE APPEAL le show up qui combine conférence, stand-up et improvisation.
Les émotions entrent en scène pour chahuter le cerveau et lui remettre les idées en place. .
