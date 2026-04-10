SPECTACLE BEAU VOYAGE Nébian
SPECTACLE BEAU VOYAGE Nébian samedi 18 avril 2026.
Nébian
SPECTACLE BEAU VOYAGE
4 Rue Anatole France Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Cunégonde de Bellevue, grand-mère haute en couleur, parcours le monde pour glaner des paroles sur l’eau.
Un happening burlesque sur le thème de l’eau.
Cunégonde de Bellevue, grand-mère haute en couleur, parcours le monde pour glaner des paroles sur l’eau.
Elle vous confiera ses dernières découvertes, des anecdotes aquatiques, des devinettes brumeuses ou des légendes lacustres qu’elle a glanées au cours de ses incessantes pérégrinations.
Par la Compagnie Durama. .
4 Rue Anatole France Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 38 31 14 ciedurama@gmail.com
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English :
Cunégonde de Bellevue, a colorful grandmother, travels the world to glean words about water.
L’événement SPECTACLE BEAU VOYAGE Nébian a été mis à jour le 2026-04-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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