Nébian

SPECTACLE BEAU VOYAGE

4 Rue Anatole France Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cunégonde de Bellevue, grand-mère haute en couleur, parcours le monde pour glaner des paroles sur l’eau.

Un happening burlesque sur le thème de l’eau.

Cunégonde de Bellevue, grand-mère haute en couleur, parcours le monde pour glaner des paroles sur l’eau.

Elle vous confiera ses dernières découvertes, des anecdotes aquatiques, des devinettes brumeuses ou des légendes lacustres qu’elle a glanées au cours de ses incessantes pérégrinations.

Par la Compagnie Durama. .

4 Rue Anatole France Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 38 31 14 ciedurama@gmail.com

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English :

Cunégonde de Bellevue, a colorful grandmother, travels the world to glean words about water.

L’événement SPECTACLE BEAU VOYAGE Nébian a été mis à jour le 2026-04-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS