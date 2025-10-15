Spectacle bébé Les p’tites lumières du ciel Maison Pour Tous Valence

Spectacle bébé Les p'tites lumières du ciel Maison Pour Tous Valence mercredi 15 octobre 2025.

Spectacle bébé Les p’tites lumières du ciel

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence Drôme

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 10:00:00

2025-10-15

Avez-vous déjà rêvé de voyager dans l’espace, de toucher une étoile, de voir votre ombre se refléter sur la lune ou de tenir dans vos mains les couleurs d’une aurore boréale ?

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 76 72 mediatheque.plan@valenceromansagglo.fr

English :

Have you ever dreamed of traveling through space, touching a star, seeing your shadow reflected on the moon, or holding the colors of an aurora borealis in your hands?

German :

Haben Sie schon einmal davon geträumt, ins Weltall zu reisen, einen Stern zu berühren, Ihren Schatten auf dem Mond reflektiert zu sehen oder die Farben des Nordlichts in Ihren Händen zu halten?

Italiano :

Avete mai sognato di viaggiare nello spazio, di toccare una stella, di vedere la vostra ombra riflessa sulla luna o di tenere tra le mani i colori dell’aurora boreale?

Espanol :

¿Ha soñado alguna vez con viajar al espacio, tocar una estrella, ver su sombra reflejada en la luna o sostener en sus manos los colores de la aurora boreal?

