Spectacle bébé Sous mes pieds Musée de Valence Valence

Spectacle bébé Sous mes pieds

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Sous mes pieds est un duo danse et conte plein d’humour, de poésie et de complicité, qui invite le public à plonger dans la vie souterraine et aérienne des petites bêtes.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Sous mes pieds is a duet of dance and storytelling full of humor, poetry and complicity, inviting the audience to plunge into the subterranean and aerial life of small creatures.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Sous mes pieds ist ein Tanz- und Erzählduett voller Humor, Poesie und Komplizenschaft, das das Publikum dazu einlädt, in das unterirdische und luftige Leben der kleinen Tiere einzutauchen.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Sous mes pieds è un duetto di danza e narrazione ricco di umorismo, poesia e complicità, che invita il pubblico a immergersi nella vita sotterranea e aerea dei piccoli animali.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Sous mes pieds es un dúo de danza y narración lleno de humor, poesía y complicidad, que invita al público a sumergirse en la vida subterránea y aérea de los pequeños animales.

