Spectacle Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

Spectacle Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle Bébés lecteurs

Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez partager avec votre enfant des moments de complicité.

Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans.

à partager en famille ou avec sa nounou.

Informations au 05 58 47 94 62. .

Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 94 62

English : Spectacle Bébés lecteurs

German : Spectacle Bébés lecteurs

Italiano :

Espanol : Spectacle Bébés lecteurs

L’événement Spectacle Bébés lecteurs Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2025-09-27 par Côte Landes Nature Tourisme