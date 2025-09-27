Spectacle Belcantor Place Roger Ducos Dax

Spectacle Belcantor Place Roger Ducos Dax samedi 27 septembre 2025.

Spectacle Belcantor

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre du Festival Entre-Voix 2025

Ancien pilier du Stade Toulousain et légende du rugby argentin, Omar Hasan est aussi… baryton lyrique !

Dans Belcantor, il conjugue avec brio puissance vocale et sensibilité, offrant un voyage musical étonnant entre opéra, tango, mélodies argentines et classiques populaires. Accompagné de musiciens complices, il mêle récits, humour et émotion, porté par une voix grave et chaleureuse qui ne laisse personne indifférent.

Un spectacle rare, à la croisée des mondes, où le sport rencontre la musique, où la force laisse place à la finesse. Une expérience humaine et artistique hors du commun. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Spectacle Belcantor

German : Spectacle Belcantor

Italiano :

Espanol : Spectacle Belcantor

L’événement Spectacle Belcantor Dax a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Grand Dax