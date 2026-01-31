Spectacle Belles, Belles, Belles Luisant

Spectacle Belles, Belles, Belles

Cours Charles Brune Luisant Eure-et-Loir

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-04-28 17:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Préparez-vous à un voyage dans un tourbillon de musique, de danse et de bonne humeur avec Belles, Belles, Belles , un spectacle pétillant ! Sur scène, des voix sublimes et des chorégraphies enjouées… pour faire revivre l’esprit festif et glamour des années 60, 70 et 80.

Retrouvez les airs inoubliables des artistes qui ont fait briller vos soirées et rythmé vos plus beaux souvenirs. Entre chansons entraînantes, danse et moments de comédie pleins de tendresse et d’humour, ce spectacle promet une parenthèse magique, éclatante et pleine de vie. 29 .

Cours Charles Brune Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 3 22 60 89 03

English:

Get ready for a whirlwind of music, dance and good humor with Belles, Belles, Belles , a sparkling show! On stage, sublime voices and playful choreography… to revive the festive and glamorous spirit of the 60s, 70s and 80s.

