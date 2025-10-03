Spectacle Ben il a beaucoup pleuvu CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Ben il a beaucoup pleuvu CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle Ben il a beaucoup pleuvu

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 21:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

C’est mon troisième spectacle. Depuis le premier, il y a eu quelques changements Plus de bougies sur le gâteau, moins de cheveux sur la tête.Et je partage ma vie avec une bande de petits colocataires surexcités qui pillent mon frigo, transforment mon canapé en trampoline, et maltraitent la langue française… mais qui arrivent quand même à me faire rire plus que n’importe quel humoriste.Enfin… sauf moi, évidemment.Bonne journée à vous,Tout public

.

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

This is my third show. Since the first, there have been a few changes: No more candles on the cake, less hair on my head, and I’m sharing my life with a bunch of overexcited roommates who raid my fridge, turn my couch into a trampoline, and abuse the French language? but who still manage to make me laugh more than any comedian, well? except me, of course,

German :

Dies ist meine dritte Show. Seit der ersten hat sich einiges verändert: Keine Kerzen mehr auf der Torte, weniger Haare auf dem Kopf.Und ich teile mein Leben mit einer Bande überdrehter kleiner Mitbewohner, die meinen Kühlschrank plündern, mein Sofa in ein Trampolin verwandeln und die französische Sprache misshandeln… aber die es trotzdem schaffen, mich mehr zum Lachen zu bringen als jeder andere Komiker… außer mir natürlich.Schönen Tag noch,

Italiano :

Questo è il mio terzo spettacolo. Ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto al primo: Non ci sono più candeline sulla torta, ho meno capelli in testa e condivido la mia vita con un gruppo di piccoli coinquilini sovraeccitati che saccheggiano il mio frigorifero, trasformano il mio divano in un trampolino e abusano della lingua francese, ma che riescono comunque a farmi ridere più di qualsiasi altro comico, beh, tranne me, ovviamente. Buona giornata a voi,

Espanol :

Este es mi tercer programa. Ha habido algunos cambios desde el primero: Ya no hay velas en la tarta, tengo menos pelo en la cabeza y comparto mi vida con un puñado de compañeritos de piso sobreexcitados que asaltan mi nevera, convierten mi sofá en un trampolín y abusan de la lengua francesa… pero que aún así consiguen hacerme reír más que ningún otro cómico, bueno… excepto yo, claro. Que tengan un buen día,

L’événement Spectacle Ben il a beaucoup pleuvu Metz a été mis à jour le 2025-09-24 par AGENCE INSPIRE METZ