Spectacle Bérengère KRIEF Saint-Dizier

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2026-01-14
2026-01-14
Tout public
Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
