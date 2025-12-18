SPECTACLE BÉRENGÈRE KRIEF SEXE Montpellier

SPECTACLE BÉRENGÈRE KRIEF SEXE

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.

Je vous propose qu’on partage une heure de sexe.

Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon.

Bérengère Krief

Spectacle à 18h

Sur réservation

Réservation place pmr

Allo au 04 67 50 39 56 .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

It’s always said that it’s those who talk the most who practice the least. The good news is that all you have to do is listen.

I suggest we share an hour of sex.

Sometimes an hour of sex is short, sometimes it’s long. What’s certain is that an hour together is bound to be good.

