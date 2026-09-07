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Spectacle « Bergère en Pyrénées », Médiathèque de Lourdes, Lourdes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Lourdes · Lourdes

Spectacle « Bergère en Pyrénées », Médiathèque de Lourdes, Lourdes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Lourdes
Adresse
22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes
Ville
65100 Lourdes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Spectacle « Bergère en Pyrénées » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Spectacle de Claire Benoit, d’une durée de 50 minutes.
À travers des extraits de son ouvrage « Bergère », Florence Debove raconte trois mois de sa vie en estive et invite le public à découvrir le métier de bergère dans les Pyrénées. Cette lecture théâtralisée, ponctuée de pièces musicales, vous entraîne dans un voyage sensible, d’une émotion à l’autre.

Médiathèque de Lourdes 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 94 24 21
Spectacle de Claire Benoit (durée 50 minutes)

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