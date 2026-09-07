Spectacle « Bergère en Pyrénées », Médiathèque de Lourdes, Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Lourdes · Lourdes
Informations pratiques
Spectacle « Bergère en Pyrénées » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Spectacle de Claire Benoit, d’une durée de 50 minutes.
À travers des extraits de son ouvrage « Bergère », Florence Debove raconte trois mois de sa vie en estive et invite le public à découvrir le métier de bergère dans les Pyrénées. Cette lecture théâtralisée, ponctuée de pièces musicales, vous entraîne dans un voyage sensible, d’une émotion à l’autre.
Médiathèque de Lourdes 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 94 24 21
Spectacle de Claire Benoit (durée 50 minutes)
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