Spectacle Bernard Mabille se dévoile Tulle

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Bernard Mabille dévoile un spectacle plus intime et libre, plus saignant, plus drôle.. Un moment rare, dans l’intimité feutrée de La Nouvelle Eve, pour les amateurs d’esprit affûté et de rires qui font réfléchir. Entre rire et liberté d’expression.

Billets en vente à l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze, 14 place Gambetta 19000 Tulle -Tarif unique 36€ début du spectacle à 20 h. .

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 tourisme@tulle-en-correze.com

