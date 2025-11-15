Spectacle bête et méchant Labenne

Spectacle bête et méchant Labenne samedi 15 novembre 2025.

Spectacle bête et méchant

Salle des Fêtes Labenne Landes

La ludo-médiathèque en lien avec la Compagnie Marge Rousse vous propose un spectacle « Bête et méchant » Stop au harcèlement ! Vive l’empathie et les différences !

Max et sa bande ne cessent d’embêter Sylvie à chaque récréation ! Ils l’insultent, la menacent… Mais tout va changer grâce à l’arrivée de Suzie, une nouvelle élève de la classe. Car Suzie, elle en connaît des choses sur la discrimination, et surtout elle a des solutions pour s’en sortir ! .

Salle des Fêtes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ville-labenne.fr

English : Spectacle bête et méchant

The toy and multimedia library, in association with Compagnie Marge Rousse, presents a show entitled « Bête et méchant » Stop bullying! Long live empathy and differences!

German : Spectacle bête et méchant

Die Ludo-Mediathek in Verbindung mit der Compagnie Marge Rousse bietet Ihnen eine Aufführung « Bête et méchant » Stoppt das Mobbing! Es lebe die Empathie und die Unterschiede!

Italiano :

La ludoteca e la biblioteca multimediale, in collaborazione con la Compagnie Marge Rousse, propone lo spettacolo « Bête et méchant » (Bestia e cattivo) Basta con il bullismo! Viva l’empatia e le differenze!

Espanol : Spectacle bête et méchant

La ludoteca y multimedia, en asociación con la Compagnie Marge Rousse, presenta el espectáculo « Bête et méchant » (Bestia y villano) ¡Basta de acoso! ¡Viva la empatía y las diferencias!

